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Actualizan estado de querido influencer chileno que atraviesa grave situación de salud: foto estremecedora

El viernes se comunicó que Diego Pánico sufrió una trombosis en una de sus piernas. Su amiga, Adriana Barrientos, ha estado al pie del cañón.

Javier Méndez

Actualizan estado de querido influencer chileno que atraviesa grave situación de salud: foto estremecedora

La semana pasada se dio a conocer una triste noticia que afectó al mundo de los creadores de contenido en Chile. Según se informó, Diego Pánico, un influencer de 20 años, sufrió una trombosis en una de sus piernas y fue ingresado de urgencia a un recinto asistencial.

Fue su amiga íntima, Adriana Barrientos, quien entregó los detalles de la situación e incluso afirmó que estaba en riesgo vital en la UTI.

Así, con el paso de la jornada, “La Leona” ha asumido el control de las redes sociales de Diego y ha ido actualizando la situación.

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El domingo apareció un nuevo post donde se ve al joven acostado en una camilla. “Les escribimos quienes estamos acompañando a Diego en estos días. Queremos agradecer de corazón a cada mensaje, oración, muestra de cariño y buena energía que han enviado”, dice la descripción.

Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Cada gesto cuenta y cada palabra de apoyo llega”, profundiza la publicación. “También les pedimos que sigan teniéndolo presente en sus pensamientos y oraciones para que todo salga bien y podamos tenerlo de vuelta con nosotros muy pronto”, se lee.

Durante la misma jornada, Barrientos apareció en las historias de Diego Pánico para aclarar: “Amigos, para los que están escribiendo en la cuenta de Instagram de Diego, la que está recibiendo los mensajes soy yo”, partió.

Cuando él pueda volver a ocupar el teléfono lo va a hacer y lo va a responder. Gracias a todos por los mensajes de amor y cariño en la foto que publicamos las personas que estamos a cargo de su cuenta”, continuó.

“Les envío un beso y más rato les estaré comentando la situación de Dieguito. Está un poco complicado el tema. Por eso les pido que vayan a dejarle mucho amor y mucho cariño”, cerró.

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