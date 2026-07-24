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¿Cómo tu cerebro reconoce a las personas?: investigación chilena busca responder este misterio

Parece automático, pero detrás de esa capacidad aún hay preguntas que la ciencia no ha logrado resolver.

Javiera Rivera

¿Cómo tu cerebro reconoce a las personas?: investigación chilena busca responder este misterio

¿Cómo tu cerebro reconoce a las personas?: investigación chilena busca responder este misterio / Dilok Klaisataporn

Reconocer a un familiar, un amigo o un compañero de trabajo es una acción cotidiana que parece ocurrir de forma automática.

Sin embargo, el mecanismo que permite al cerebro identificar a otras personas sigue siendo una de las áreas menos comprendidas por la ciencia.

Por lo anterior, un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica (UC) desarrolla un proyecto para estudiar la memoria social, es decir, la capacidad del cerebro para reconocer, distinguir y recordar a otras personas.

La investigación busca entender cómo se forman y almacenan estos recuerdos, además de identificar los circuitos cerebrales involucrados en este proceso.

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Para ello, el equipo combinará modelos experimentales con herramientas de inteligencia artificial que permitan analizar grandes volúmenes de información.

Según explicaron los investigadores, comprender cómo funciona la memoria social podría aportar nuevas pistas sobre trastornos en los que esta capacidad se ve alterada, como la esquizofrenia.

El proyecto cuenta con financiamiento de la convocatoria Avanza UC y espera generar evidencia que permita avanzar en una de las preguntas que la neurociencia aún no logra responder en su totalidad.

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