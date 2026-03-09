Las 6 claves que recomiendan expertos para apoyar a estudiantes con autismo, TDAH o dislexia

Cada sala de clases reúne estudiantes con distintas formas de aprender, concentrarse y participar.

Esta diversidad, conocida como neurodivergencia, incluye condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y la dislexia, que hoy forman parte de la realidad escolar.

Según estimaciones del World Economic Forum, entre el 10% y el 20% de la población mundial es neurodivergente. En Chile, un estudio publicado en la Revista Chilena de Pediatría indica que 1 de cada 51 niños presenta autismo.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan aplicar estrategias simples dentro del aula para favorecer el aprendizaje. La educadora diferencial Catalina Melej, del Colegio Pumahue Huechuraba, señala que pequeños ajustes pueden marcar una diferencia importante en la experiencia escolar.

Las 6 claves que recomiendan los expertos

Rutinas claras y anticipación : horarios visibles y reglas estables ayudan a reducir la ansiedad.

: horarios visibles y reglas estables ayudan a reducir la ansiedad. Pausas activas : momentos de movimiento mejoran la concentración.

: momentos de movimiento mejoran la concentración. Refuerzo positivo : reconocer avances y esfuerzo fortalece la motivación.

: reconocer avances y esfuerzo fortalece la motivación. Adaptar el puesto de trabajo : ajustes físicos pueden facilitar la autorregulación.

: ajustes físicos pueden facilitar la autorregulación. Ubicación estratégica en la sala : sentar al estudiante cerca del profesor o lejos de distractores favorece la atención.

: sentar al estudiante cerca del profesor o lejos de distractores favorece la atención. Tareas más breves y segmentadas: dividir actividades largas reduce la frustración y mejora el aprendizaje.

Finalmente, los especialistas señalan que avanzar hacia prácticas que consideren distintos ritmos y estilos de aprendizaje no solo beneficia a estudiantes neurodivergentes, sino a toda la comunidad educativa.