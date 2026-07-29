Fernando Solabarrieta le para los carros a Ítalo Omegna tras polémica por chistes ofensivos: “¡Tú no eres humorista!”

Fernando Solabarrieta protagonizó un cruce con Ítalo Omegna en Sin Filtros, luego de la polémica generada por videos donde el militante libertario aparece realizando cuestionados comentarios sobre abuso sexual infantil y niños con autismo.

En el programa, Omegna reiteró sus disculpas e intentó explicar que los dichos se dieron en el contexto de un espacio de humor y crítica política en el programa La Cofradía.

Durante la conversación, el exasesor legislativo sostuvo que las bromas estaban dirigidas a un amigo “muy religioso” y comparó ese tipo de dinámica con programas de comedia como El Sentido del Humor o Tomás va a morir.

Sin embargo, Solabarrieta no quedó conforme con la explicación y le preguntó si consideraba apropiado que una persona con cargo público hiciera humor sobre ese tipo de temas.

“Creo que no y lo descubrí a la mala”, respondió Omegna, agregando que no sabía de la “incompatibilidad” entre hacer humor negro y desempeñar un rol vinculado al Congreso.

Luego, el comunicador insistió en que hay temas que no pueden tratarse como broma. “¿Es tan difícil darse cuenta que hay temas donde no se puede hacer humor? ¿Que el tema de la pedofilia, el tema de los niños con espectro autista, es algo que realmente no es elemento para hacer humor?”, le planteó.

Omegna respondió que ese era un criterio de Solabarrieta y aseguró que “todos los grandes humoristas del país” han hecho humor respecto de temas complejos.

Fue entonces cuando el periodista reaccionó con una frase que marcó el momento más tenso del intercambio. “¡Pero tú no eres humorista, Ítalo!”, le lanzó.

“No, pero estoy intentando incursionar pues, amigo. Uno cuando empieza en una carrera naturalmente no es experto y va a cometer errores. Insisto, el mea culpa está. Para mí cruce una línea... yo hoy sufro las consecuencias del caso”, contestó Omegna.

Durante la entrevista, el militante libertario también rechazó que se le vincule con delitos por lo que calificó como un “mal chiste” y acusó aprovechamiento político del caso.

“¿No sientes que tu broma, o forma de hacer humor, pasó el límite de una apología o un delito?”, cuestionó el comentarista deportivo.

“No, bajo ninguna circunstancia. Porque una apología es un discurso que busca defender y avalar una conducta. Yo jamás he avalado aquella conducta”, siguió Omegna.