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Cómo reconocer a una persona con bajo coeficiente intelectual: estas son las conductas más comunes

La manera de conversar, reaccionar ante observaciones y desenvolverse socialmente podría revelar importantes señales.

Javiera Rivera

Cómo reconocer a una persona con bajo coeficiente intelectual: estas son las conductas más comunes

Cómo reconocer a una persona con bajo coeficiente intelectual: estas son las conductas más comunes / Yana Iskayeva

La forma en que una persona enfrenta las críticas, participa en conversaciones o incluso reconoce sus errores podría entregar señales sobre su funcionamiento cognitivo.

Así lo plantean distintos estudios psicológicos que han analizado las conductas más frecuentes en personas con bajo coeficiente intelectual (CI).

El coeficiente intelectual es una medida utilizada para evaluar capacidades como el razonamiento lógico, la memoria, la comprensión verbal y la velocidad de procesamiento.

Aunque especialistas advierten que la inteligencia humana no puede reducirse únicamente a un número, algunas investigaciones han identificado patrones conductuales asociados a puntajes más bajos.

Dificultad para pedir ayuda

Una de las señales más comunes es la resistencia a pedir apoyo, incluso cuando es necesario. Según un estudio publicado en la revista Intelligence, las personas con menor autoconciencia suelen interpretar el hecho de pedir ayuda como una señal de debilidad.

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Uso de frases complejas para aparentar inteligencia

Otro rasgo frecuente es intentar parecer más inteligente utilizando frases rebuscadas o expresiones que suenan sofisticadas, pero que muchas veces tienen poco contenido real.

Investigaciones recopiladas en PubMed Central sostienen que las personas con mayor inteligencia tienden a utilizar un lenguaje claro y fácil de entender, buscando que las conversaciones sean inclusivas para todos.

Interrumpir o buscar constantemente atención

La manera de socializar también puede ser una señal importante. Estudios publicados en Frontiers in Psychiatry indican que interrumpir constantemente, hacer bromas fuera de contexto o intentar llamar la atención en una conversación podría estar relacionado con una baja conciencia social.

Rechazo a las críticas

Otro comportamiento habitual es ponerse a la defensiva frente a cualquier comentario, incluso cuando se trata de críticas constructivas. En cambio, evitar consejos o cambiar rápidamente de tema puede impedir el desarrollo individual.

Hacer promesas difíciles de cumplir

Finalmente, estudios publicados en Journal of Personality and Social Psychology señalan que las personas con menor coeficiente intelectual tienen más probabilidades de realizar predicciones erróneas o comprometerse con cosas que difícilmente podrán cumplir.

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