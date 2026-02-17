Se podrían vender en más de $1 millón: así son las tres extrañas monedas de $50 altamente valiosas / Agencia Uno

Los coleccionistas constantemente están en busca de billetes o monedas extrañas para sumar a sus respectivas colecciones. Dichos ejemplares, suelen destacar por el alto valor en el que se comercializan entre quienes son fanáticos de la numismática.

Hace un par de días, el coleccionista nacional y creador de la página Error Coins Chile, Ignacio Villalón, publicó tres monedas de $50 que podrían llegar a venderse en más de $1 millón.

Dichas monedas se caracterizan por ser completamente fuera de lo común y tienen algunos errores de acuñación.

¿Cuáles son las monedas?

En primer lugar, el coleccionista nacional mostró una moneda de $50 que en su reverso dice “especimen”. “Este ejemplar vendría siendo como una muestra del anverso de la moneda”, explicó Villalón.

“Ejemplares como estos pueden alcanzar los $300.000. Son ejemplares muy interesantes y muy valiosos”, detalló.

Error Coins Chile Ampliar

En segundo lugar, está la moneda de $50 bimetálica, es decir, acuñada en dos metales. “Al igual que en la moneda de $500 con su núcleo dorado y los bordes plateados”.

Dicho ejemplar tiene un valor que supera los $500.000. A continuación la moneda:

Error Coins Chile Ampliar

Error Coins Chile Ampliar

Por último, está “la guinda de la torta”, comentó el coleccionista. Se trata de un ejemplar de $50 que se hizo el año 2001, en su anverso tiene la imagen de Lautaro y en el reverso tiene un particular diseño.

Esta moneda se podría vender por más de $1 millón, comentó Ignacio Villalón.

Error Coins Chile Ampliar