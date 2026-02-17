;

FOTOS. Se podrían vender en más de $1 millón: así son las tres extrañas monedas de $50 altamente valiosas

Los ejemplares tienen diversas particularidades y son sumamente buscados por los coleccionistas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Se podrían vender en más de $1 millón: así son las tres extrañas monedas de $50 altamente valiosas

Se podrían vender en más de $1 millón: así son las tres extrañas monedas de $50 altamente valiosas / Agencia Uno

Los coleccionistas constantemente están en busca de billetes o monedas extrañas para sumar a sus respectivas colecciones. Dichos ejemplares, suelen destacar por el alto valor en el que se comercializan entre quienes son fanáticos de la numismática.

Hace un par de días, el coleccionista nacional y creador de la página Error Coins Chile, Ignacio Villalón, publicó tres monedas de $50 que podrían llegar a venderse en más de $1 millón.

Revisa también:

ADN

Dichas monedas se caracterizan por ser completamente fuera de lo común y tienen algunos errores de acuñación.

¿Cuáles son las monedas?

En primer lugar, el coleccionista nacional mostró una moneda de $50 que en su reverso dice “especimen”. “Este ejemplar vendría siendo como una muestra del anverso de la moneda”, explicó Villalón.

“Ejemplares como estos pueden alcanzar los $300.000. Son ejemplares muy interesantes y muy valiosos”, detalló.

ADN

Error Coins Chile

En segundo lugar, está la moneda de $50 bimetálica, es decir, acuñada en dos metales. “Al igual que en la moneda de $500 con su núcleo dorado y los bordes plateados”.

Dicho ejemplar tiene un valor que supera los $500.000. A continuación la moneda:

ADN

Error Coins Chile

ADN

Error Coins Chile

Por último, está “la guinda de la torta”, comentó el coleccionista. Se trata de un ejemplar de $50 que se hizo el año 2001, en su anverso tiene la imagen de Lautaro y en el reverso tiene un particular diseño.

Esta moneda se podría vender por más de $1 millón, comentó Ignacio Villalón.

ADN

Error Coins Chile

ADN

Error Coins Chile

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad