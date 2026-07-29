Muere tripulante vietnamita internado en Talcahuano por fiebre hemorrágica

El Ministerio de Salud confirmó la muerte del tripulante vietnamita que permanecía internado en Talcahuano tras presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica.

El paciente había arribado de emergencia durante la noche del domingo en una embarcación procedente de Singapur.

La autoridad sanitaria activó un protocolo especial y mantuvo al hombre en aislamiento mientras se realizaban exámenes clínicos y epidemiológicos. Sin embargo, y pese a la atención entregada, el paciente falleció anoche.

ISP descartó infección por ébola

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas Salfate, informó que las muestras fueron enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) para identificar el origen del cuadro. Los primeros resultados permitieron descartar una de las enfermedades que generaba mayor preocupación.

“El ISP ya descartó infección por virus Ébola”, confirmó la autoridad regional. Sin embargo, todavía se esperan los análisis correspondientes a otras enfermedades capaces de provocar síntomas compatibles con fiebre hemorrágica.

La confirmación diagnóstica también será relevante para definir la situación sanitaria de la embarcación. Según explicó Rojas, los resultados permitirán “levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto”.

Mientras se completan los estudios, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico del caso y de la tripulación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre otros tripulantes que presenten síntomas similares.