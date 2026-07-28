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Gobierno declara emergencia agrícola en Atacama, Coquimbo y Valparaíso tras daños por temporales

La medida permitirá reasignar recursos para apoyar a agricultores afectados por inundaciones, daños en canales, pérdida de cultivos e infraestructura destruida.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El Gobierno declaró emergencia agrícola en sectores de Atacama y en la totalidad de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, debido a los daños provocados por el sistema frontal que afectó al país.

La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, tras las primeras evaluaciones realizadas en las zonas perjudicadas.

En Atacama, la declaración regirá para Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. En Coquimbo y Valparaíso, en tanto, abarcará todo el territorio regional.

Campos explicó que “el ministerio y sus servicios pueden hacer reasignación de los recursos que están contemplados en la Ley de Presupuestos para ir en ayuda de quienes lo necesitan”.

Canales, invernaderos y cultivos entre los principales daños

El balance preliminar incluye afectaciones en obras de riego dentro y fuera de los predios agrícolas. “Hay obras de regadío intrapredial y extrapredial que han sido afectadas, y eso va a implicar limpieza de canales y reposición de alguna infraestructura”, señaló el secretario de Estado.

Los fuertes vientos también provocaron daños materiales en distintas zonas. Según detalló Campos, “se volaron techumbres y se volaron invernaderos”, mientras que los ganaderos de sectores precordilleranos y cordilleranos enfrentan dificultades por la nieve y la falta de alimento para sus animales. Ante esta situación, se inició la entrega de forraje.

Entre los rubros más afectados aparecen los productores de hortalizas y algunos agricultores del sector frutícola. “Si el terreno se inunda, las lechugas, las acelgas, el apio, el cilantro y el perejil se pierden”, explicó el ministro.

No obstante, precisó que se trata de cultivos de ciclo corto que podrían volver a producir en pocas semanas, siempre que los terrenos sean recuperados oportunamente.

De acuerdo con la información entregada por la cartera de Agricultura, se han contabilizado 167 siniestros de menor escala entre productores perjudicados por la emergencia meteorológica. La declaración permitirá agilizar apoyos, recuperar infraestructura de riego y asistir a quienes perdieron cultivos, invernaderos o alimento para su ganado.

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