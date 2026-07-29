Atropello en Viña del Mar: Justicia acoge petición y funcionario de la Armada se trasladará a unidad militar

Este miércoles se conoció que el funcionario de la Armada imputado por el fatal atropello que dejó seis personas fallecidas en una feria de Viña del Mar será trasladado desde el Complejo Penitenciario de Casablanca hasta un recinto militar, luego de que la justicia acogiera una solicitud presentada por su defensa.

El cabo primero de la Armada permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva, decretada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras ser formalizado como autor de cuasidelito de homicidio, debido al accidente ocurrido el domingo 12 de julio en la Feria Caupolicán del sector Gómez Carreño.

El hecho provocó la muerte de seis personas que se encontraban en el tradicional punto comercial de la ciudad jardín, convirtiendo el caso en una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en la zona.

La defensa del imputado solicitó modificar el lugar donde cumple la medida cautelar, petición que fue aceptada por el tribunal. De esta forma, el funcionario será derivado próximamente desde la cárcel de Casablanca hacia un centro de reclusión militar, donde continuará privado de libertad mientras avanza la investigación.

Cabe recordar que, tras su detención inicial, el cabo primero permaneció durante cerca de tres días en dependencias de la Infantería de Marina en Concón, unidad donde prestaba servicios antes del accidente.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal determinó mantenerlo en prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que el Ministerio Público deberá reunir antecedentes para esclarecer las circunstancias del atropello y establecer eventuales responsabilidades.