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Harvard destaca popular condimento para cuidar las articulaciones: es el más usado por los chilenos

Este ingrediente ha despertado el interés de múltiples investigadores por sus beneficios para la salud.

Javiera Rivera

Harvard destaca popular condimento para cuidar las articulaciones: es el más usado por los chilenos

Harvard destaca popular condimento para cuidar las articulaciones: es el más usado por los chilenos / PeopleImages

Estudios citados por Harvard, Mayo Clinic y de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) revelaron que una popular hierba consumida en Chile contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que podrían favorecer la salud articular.

Se trata del orégano. Según Harvard, el orégano es rico en antioxidantes y polifenoles, especialmente cuando se consume seco. Estos compuestos ayudan a proteger las células del daño oxidativo, un proceso relacionado con el desgaste de los tejidos.

Además, aporta vitamina K, calcio y fitoquímicos como el carvacrol y el timol, reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias y por contribuir al mantenimiento del sistema óseo y muscular.

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En nuestro país, el orégano es el condimento más utilizado por los chilenos, ya que se utiliza en diversas preparaciones como carnes, pizzas, pastas, guisos y legumbres, entre muchos otros.

Por su parte, estudios del NIH observaron que el aceite esencial de orégano redujo marcadores de inflamación en modelos animales. Sin embargo, los expertos aclararon que aún faltan investigaciones en humanos.

Finalmente, los especialistas recomendaron incorporar el orégano como parte de una alimentación saludable, por ejemplo en ensaladas, guisos o carnes, pero recuerdan que no reemplaza los tratamientos médicos.

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Orégano / marrakeshh

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