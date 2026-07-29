El Ministerio de Salud defendió la inédita Alerta Sanitaria por hantavirus decretada entre las regiones de Atacama y Magallanes, asegurando que responde a un cambio en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, cuyo aumento de casos y mortalidad obligó a reforzar la vigilancia en todo el sistema de salud.

En entrevista con ADN Hoy, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que la medida se adoptó tras detectar que el virus dejó de concentrarse exclusivamente en el verano y en sectores rurales.

ADN Ampliar

“Hemos visto un cambio en el patrón epidemiológico del hanta (...) Ya no solo se presenta en verano, también estamos viendo casos durante el invierno y el otoño. Además, ya no ocurre únicamente en zonas rurales, sino también en sectores semirrurales”, afirmó.

La autoridad detalló que en todo 2025 se registraron 44 contagios, mientras que este año ya se contabilizan 46 casos y 18 fallecidos, elevando la letalidad desde un 18% a un 39%.

“Esto nos obliga a tomar medidas. La alerta sanitaria entrega facultades excepcionales para reforzar la pesquisa, el diagnóstico y la capacidad de respuesta de los equipos de salud”, sostuvo.

Pizarro añadió que uno de los principales desafíos es evitar que los casos sean confundidos con enfermedades respiratorias propias del invierno. “Si una persona presenta fiebre, dolor muscular y malestar general, y estuvo en sectores rurales o semirrurales durante los últimos días, debe informar ese antecedente al momento de consultar”, indicó.

Respecto a la prevención, recordó que el contagio ocurre por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces del ratón colilargo. Por ello, recomendó ventilar recintos cerrados antes de ingresar, limpiar con agua y cloro, mantener la basura en recipientes cerrados y proteger los alimentos para evitar la presencia de roedores.

27 May 2022, Berlin: 27.05.2022, Berlin. A fire mouse (Apodemus agrarius) sits on the ground in a farm and eats grains, which have fallen down here, in front of a chicken coop. The species is easily recognized by the narrow black stripe on its back (eel line). The mouse is considered to be a vector of the hantavirus. Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa (Photo by Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Caso del marino vietnamita

Durante la entrevista, la subsecretaria también abordó la situación del ciudadano vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano tras arribar en un buque mercante con síntomas compatibles con una fiebre hemorrágica.

La autoridad sanitaria explicó que el barco solicitó una recalada extraordinaria amparada en el Reglamento Sanitario Internacional debido al grave estado de salud del tripulante. Como medida preventiva, toda la tripulación permanece en cuarentena a bordo mientras se determina el diagnóstico.

“La persona llegó muy comprometida de salud (...) Se han tomado y ha hecho todas las medidas, desde la protección del personal, que es el aislamiento del paciente, pero también todas las medidas para poder darle soporte vital al paciente", señaló.

La autoridad precisó que una fiebre hemorrágica corresponde a un síndrome clínico y que aún no se ha establecido qué virus lo provoca. Entre las posibles causas mencionó enfermedades como ébola, virus de Marburgo, fiebre de Lassa, dengue o malaria, aclarando que ninguna ha sido confirmada en este caso. Asimismo, enfatizó que estas medidas buscan proteger a la población mientras continúan los análisis epidemiológicos.