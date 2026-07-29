;

VIDEO. Alerta en Chile por hantavirus: contagios ya superan todo 2025 y la letalidad salta al 39%

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, confirmó en ADN Hoy que el aumento de contagios y fallecimientos llevó al Gobierno a decretar una inédita alerta sanitaria.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El Ministerio de Salud defendió la inédita Alerta Sanitaria por hantavirus decretada entre las regiones de Atacama y Magallanes, asegurando que responde a un cambio en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, cuyo aumento de casos y mortalidad obligó a reforzar la vigilancia en todo el sistema de salud.

En entrevista con ADN Hoy, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que la medida se adoptó tras detectar que el virus dejó de concentrarse exclusivamente en el verano y en sectores rurales.

ADN

ADN

Hemos visto un cambio en el patrón epidemiológico del hanta (...) Ya no solo se presenta en verano, también estamos viendo casos durante el invierno y el otoño. Además, ya no ocurre únicamente en zonas rurales, sino también en sectores semirrurales”, afirmó.

Revisa también

ADN

La autoridad detalló que en todo 2025 se registraron 44 contagios, mientras que este año ya se contabilizan 46 casos y 18 fallecidos, elevando la letalidad desde un 18% a un 39%.

“Esto nos obliga a tomar medidas. La alerta sanitaria entrega facultades excepcionales para reforzar la pesquisa, el diagnóstico y la capacidad de respuesta de los equipos de salud”, sostuvo.

Pizarro añadió que uno de los principales desafíos es evitar que los casos sean confundidos con enfermedades respiratorias propias del invierno. “Si una persona presenta fiebre, dolor muscular y malestar general, y estuvo en sectores rurales o semirrurales durante los últimos días, debe informar ese antecedente al momento de consultar”, indicó.

Respecto a la prevención, recordó que el contagio ocurre por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces del ratón colilargo. Por ello, recomendó ventilar recintos cerrados antes de ingresar, limpiar con agua y cloro, mantener la basura en recipientes cerrados y proteger los alimentos para evitar la presencia de roedores.

ADN

27 May 2022, Berlin: 27.05.2022, Berlin. A fire mouse (Apodemus agrarius) sits on the ground in a farm and eats grains, which have fallen down here, in front of a chicken coop. The species is easily recognized by the narrow black stripe on its back (eel line). The mouse is considered to be a vector of the hantavirus. Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa (Photo by Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Caso del marino vietnamita

Durante la entrevista, la subsecretaria también abordó la situación del ciudadano vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano tras arribar en un buque mercante con síntomas compatibles con una fiebre hemorrágica.

La autoridad sanitaria explicó que el barco solicitó una recalada extraordinaria amparada en el Reglamento Sanitario Internacional debido al grave estado de salud del tripulante. Como medida preventiva, toda la tripulación permanece en cuarentena a bordo mientras se determina el diagnóstico.

“La persona llegó muy comprometida de salud (...) Se han tomado y ha hecho todas las medidas, desde la protección del personal, que es el aislamiento del paciente, pero también todas las medidas para poder darle soporte vital al paciente", señaló.

La autoridad precisó que una fiebre hemorrágica corresponde a un síndrome clínico y que aún no se ha establecido qué virus lo provoca. Entre las posibles causas mencionó enfermedades como ébola, virus de Marburgo, fiebre de Lassa, dengue o malaria, aclarando que ninguna ha sido confirmada en este caso. Asimismo, enfatizó que estas medidas buscan proteger a la población mientras continúan los análisis epidemiológicos.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad