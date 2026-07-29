Siete de cada diez chilenos ya la usan: El fenómeno de la IA que revoluciona el futuro de las compras

Durante más de dos décadas, la piedra angular del marketing digital consistió en posicionarse en los primeros lugares de los motores de búsqueda para atraer clics hacia los sitios web.

Sin embargo, esta lógica está experimentando una profunda transformación debido al auge explosivo de la inteligencia artificial conversacional, la cual entrega respuestas, comparaciones y recomendaciones directas sin necesidad de navegar por múltiples páginas.

El impacto de este fenómeno ya es tangible en el mercado chileno. Según el estudio “La Vida con IA en Chile”, elaborado por Google e Ipsos, el 71% de los chilenos ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, mientras que un 39% las ocupa de manera habitual.

Aunque el 66% mantiene a Google como punto de partida para cotizar o investigar una compra, esta dinámica se complementa cada vez más con la consulta a asistentes de IA en tiempo real.

Un cambio de paradigma para las empresas

Frente a este escenario, desde la agencia especializada WISE Innovation Studios advierten que las estrategias de comunicación y contenidos deben reestructurarse.

La visibilidad de una compañía ya no dependerá exclusivamente de la inversión publicitaria en anuncios o palabras clave, sino de la autoridad y reputación que sus contenidos logren construir para ser leídos y recomendados por los algoritmos.

“Durante años las marcas compitieron por aparecer en la primera página de resultados. Hoy el desafío es mucho más complejo: deben construir una presencia digital lo suficientemente sólida para que los modelos de inteligencia artificial las identifiquen como fuentes confiables y las incorporen dentro de sus respuestas. Es un cambio profundo en la forma de entender la publicidad digital”, señala Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios.

El nuevo paradigma no significa el fin de los buscadores tradicionales ni de la pauta publicitaria, sino la consolidación de un ecosistema híbrido donde conviven motores de búsqueda, plataformas de chat y asistentes virtuales.

Para no perder competitividad, las marcas deberán integrar de manera estrecha sus áreas de relaciones públicas, SEO (posicionamiento orgánico) y generación de contenidos.

De esta manera, garantizan que cuando un usuario le consulte a un asistente inteligente por una recomendación de producto o servicio, la marca figure como una opción de confianza validada por la propia IA.