El fútbol europeo en pie de guerra contra el “ofertón electoral” de Infantino: reunión de emergencia en UEFA / Agencia Getty

El plan dado a conocer ayer martes por FIFA en torno a la chance de que se puedan generar hasta 10.000 millones de dólares a repartir entre todas las asociaciones ha generado amplias repercusiones.

La propuesta de crear FIFA Forward Enterprise con tal de unir los derechos comerciales y la emisión operativa de sus torneos mediante un tercero fue cuestionada duramente desde Europa.

Todo se incendió más aún luego que se diera a conocer que la opción de generar este organismo financiado por capitales privados a través de inversionistas cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según indicó The Times.

A eso se suma el rol que tendría Infantino como comisario de esta empresa y que el mandamás de FIFA dio plazo a las asociaciones miembro hasta el 19 de septiembre para respaldar el proyecto de FIFA Forward Enterprise, ofreciendo un pago de 40 millones de dólares como incentivo.

“Esto dice todo lo que necesitas saber sobre este plan. Tras mantener discusiones con muchos actores clave en todo el fútbol, la UEFA sabe que hay una oposición significativa y creciente al esquema de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego de manera correcta. Es hora de priorizar a las asociaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados”, recalcaron desde UEFA a través de un breve pero potente comunicado.

A la luz de lo anterior, el ente rector del balompié europeo citó para mañana jueves una reunión de emergencia con sus 53 federaciones nacionales para abordar este tema.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

Como si no fuera suficiente con ello, la Federación Europea de Clubes (EFC, por sus siglas en inglés) también se posicionó contra FIFA ante esta nueva estructura corporativa.

“Como institución que representa a más de 850 clubes de fútbol —cuyos clubes miembros, jugadores y comunidades son participantes fundamentales del fútbol mundial, especialmente en las competiciones de la FIFA, incluidas todas las competiciones internacionales de clubes—, sería totalmente apropiado que la EFC fuera consultada exhaustivamente sobre una propuesta de tal magnitud", remarcaron en un comunicado.

“Instamos a que se lleve a cabo una consulta serena y exhaustiva sobre todos los temas que afectan al ecosistema del fútbol, ​​junto con la implementación de procesos de gobernanza más rigurosos y transparentes para proteger el deporte a largo plazo", recalcaron en oposición a un Infantino que estima tener el apoyo de cerca de 200 federaciones a su plan, aunque todo podría cambiar en cuestión de días.