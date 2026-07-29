;

El fútbol europeo en pie de guerra contra el “ofertón electoral” de Infantino: reunión de emergencia en UEFA

En el ente que agrupa a los países del “Viejo Continente” fustigaron con dureza el plan de FIFA Forward Enterprise, donde se apunta a tercerizar la operación de los Mundiales a cambio de jugosas ganancias.

Carlos Madariaga

El fútbol europeo en pie de guerra contra el “ofertón electoral” de Infantino: reunión de emergencia en UEFA

El fútbol europeo en pie de guerra contra el “ofertón electoral” de Infantino: reunión de emergencia en UEFA / Agencia Getty

El plan dado a conocer ayer martes por FIFA en torno a la chance de que se puedan generar hasta 10.000 millones de dólares a repartir entre todas las asociaciones ha generado amplias repercusiones.

La propuesta de crear FIFA Forward Enterprise con tal de unir los derechos comerciales y la emisión operativa de sus torneos mediante un tercero fue cuestionada duramente desde Europa.

Revisa también:

ADN

Todo se incendió más aún luego que se diera a conocer que la opción de generar este organismo financiado por capitales privados a través de inversionistas cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según indicó The Times.

A eso se suma el rol que tendría Infantino como comisario de esta empresa y que el mandamás de FIFA dio plazo a las asociaciones miembro hasta el 19 de septiembre para respaldar el proyecto de FIFA Forward Enterprise, ofreciendo un pago de 40 millones de dólares como incentivo.

Esto dice todo lo que necesitas saber sobre este plan. Tras mantener discusiones con muchos actores clave en todo el fútbol, la UEFA sabe que hay una oposición significativa y creciente al esquema de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego de manera correcta. Es hora de priorizar a las asociaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados”, recalcaron desde UEFA a través de un breve pero potente comunicado.

A la luz de lo anterior, el ente rector del balompié europeo citó para mañana jueves una reunión de emergencia con sus 53 federaciones nacionales para abordar este tema.

Como si no fuera suficiente con ello, la Federación Europea de Clubes (EFC, por sus siglas en inglés) también se posicionó contra FIFA ante esta nueva estructura corporativa.

Como institución que representa a más de 850 clubes de fútbol —cuyos clubes miembros, jugadores y comunidades son participantes fundamentales del fútbol mundial, especialmente en las competiciones de la FIFA, incluidas todas las competiciones internacionales de clubes—, sería totalmente apropiado que la EFC fuera consultada exhaustivamente sobre una propuesta de tal magnitud", remarcaron en un comunicado.

“Instamos a que se lleve a cabo una consulta serena y exhaustiva sobre todos los temas que afectan al ecosistema del fútbol, ​​junto con la implementación de procesos de gobernanza más rigurosos y transparentes para proteger el deporte a largo plazo", recalcaron en oposición a un Infantino que estima tener el apoyo de cerca de 200 federaciones a su plan, aunque todo podría cambiar en cuestión de días.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad