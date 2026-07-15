Terremoto en “Volverías con tu ex? 2”: aseguran que participante renunció por fuertes conflictos en el encierro de Mega

Un inesperado remezón sacude a “Volverías con tu ex? 2”. A pocas semanas del estreno del reality de Mega, comenzó a circular la información de que uno de sus participantes habría decidido abandonar voluntariamente el encierro, en medio de un complejo escenario marcado por constantes conflictos dentro de la casa.

Según reveló el periodista Maxi Fuentes en el programa No es lo mismo, la decisión se produjo tras un tenso reingreso al reality, donde las diferencias con otro integrante del elenco terminaron por desgastar la convivencia y provocar el quiebre definitivo.

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De acuerdo con la información entregada, la salida no respondería a una eliminación ni a motivos de producción, sino a una renuncia voluntaria, luego de que los enfrentamientos se volvieran insostenibles durante las grabaciones realizadas en Perú.

La participante que habría optado por dejar la competencia es Estefanía “La Pantera” Marquis, quien, según el panelista, decidió abandonar el programa cansada de los constantes conflictos que protagonizó con Sofía Latorre tras su regreso al encierro.

Marquis, de 27 años, alcanzó notoriedad tras convertirse en Miss Chile 2017, aunque en el reality llegó para revivir su historia con Carlos “Kaos” Águila. Ambos protagonizaron uno de los romances más comentados del elenco luego de casarse apenas un mes después de conocerse, matrimonio que terminó en una conflictiva separación.

Hasta ahora, Mega no ha confirmado oficialmente la renuncia ni ha entregado detalles sobre cómo será abordada en pantalla. Sin embargo, la información ya comenzó a generar repercusiones entre los seguidores del programa.