Volvemos a “Miami Vice”: una nueva versión de la serie está en marcha y hay dos grandes estrellas de Hollywood negociando para el rol protagónico

El universo de Miami Vice, una de las series policiales más icónicas de los años ochenta, y que dejó una huella imborrable en más de una generación, se prepara para regresar a la gran pantalla.

Desde hace algunos meses que se viene hablando de este proyecto que ha ido tomando forma poco a poco en su etapa creativa. En este sentido, uno de los aspectos claves es que llegará en formato de película.

Ahora, una de las noticias más recientes tiene relación con el elenco, ya que salieron a la luz dos nombres reconocidos de Hollywood que ya estarían en negociaciones para asumir como la dupla protagonista de la historia.

Según ha trascendido, Austin Butler (Elvis; Dune 2) se encuentra en conversaciones iniciales con Universal Pictures, los responsables de este remake.

Además, Michael B. Jordan (Creed; Black Panther) ya estaría en negociaciones avanzadas para unirse al proyecto, logrando juntar a dos rostros icónicos de la industria cinematográfica en los últimos años.

De concretarse, Butler interpretaría al detective James ‘Sonny’ Crockett, mientras que Jordan asumiría el papel de Ricardo ‘Rico’ Tubbs; los legendarios policías encubiertos que alguna vez llevaron a la fama a Don Johnson y Philip Michael Thomas en la serie original creada por Anthony Yerkovich.

Ampliar

La nueva versión buscará explorar “el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los ochenta”, según adelanta la sinopsis oficial. Se pretende capturar la estética y energía de la época, pero con una mirada moderna.

El rodaje está pensado para formato IMAX, una apuesta que confirma la ambiciosa intención del estudio de ofrecer una experiencia cinematográfica de gran escala. La fecha de estreno está fijada para el 6 de agosto de 2027, y la filmación comenzaría hacia fines de 2026.

El guion para esta nueva etapa del título fue escrito por Eric Warren Singer y Dan Gilroy, basándose en los personajes creados por Yerkovich. La producción estará a cargo del propio Kosinski junto a Dylan Clark, en lo que promete ser una reinterpretación moderna de un clásico.

Universal Pictures no ha hecho comentarios oficiales sobre el estado del proyecto, pero en la industria ya se habla de uno de los regresos más esperados de la década. Con Kosinski al mando y dos de los actores más cotizados de la industria al frente del nuevo Miami Vice.