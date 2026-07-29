En medio de ofensiva de alcaldes: Quiroz afirma que “da un poco lo mismo” cómo se vote la compensación municipal

La tensión entre el Gobierno y los municipios continúa mientras permanece pendiente la votación del mecanismo que compensará los menores ingresos comunales provocados por la extensión del beneficio en el pago de contribuciones.

Alcaldes de oposición insisten en que la fórmula debe incluir criterios redistributivos para no profundizar las diferencias entre comunas.

Durante esta jornada, una docena de jefes comunales llegó hasta el Palacio de La Moneda para solicitar al Presidente José Antonio Kast el ingreso de un veto aditivo una vez despachada la iniciativa. Con ello, esperan abrir un nuevo espacio de negociación sobre la forma en que se repartirán los recursos.

Alcaldes piden intervención presidencial

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llamó al mandatario a ejercer liderazgo político frente al conflicto. “Hay una alternativa, que es que el Presidente de la República ingrese un veto aditivo y podamos sentarnos a conversar en un proyecto de ley un mecanismo de compensación justo para los municipios”, afirmó.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, restaron dramatismo a la controversia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el núcleo de la denominada megarreforma ya está aprobado y que el artículo restante no modifica sus elementos centrales. “Queda un artículo que no es sustancial ni por cerca del proyecto, así que da un poco lo mismo cómo se vote”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, Quiroz manifestó que el Gobierno espera que la norma sea respaldada, debido a que busca compensar los recursos que los municipios dejarán de recibir. “Esperamos que se vote positivo, porque les da recompensa a los municipios por ingresos perdidos, pero que los legisladores decidan”, agregó.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el debate sobre el financiamiento municipal puede abordarse posteriormente y llamó a no frenar el despacho de la ley. “A cada municipio se le va a compensar exactamente lo que pierde por la menor recaudación por las contribuciones”, aseguró.

La propuesta será votada de manera definitiva el próximo martes en la Sala del Senado y, en esta etapa, solo podría recibir modificaciones mediante un veto presidencial.