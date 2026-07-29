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Confirman que tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano padecía malaria: autoridades descartan riesgo sanitario

La Seremi de Salud del Biobío informó que el caso fue ratificado por el ISP. Al no existir riesgo de contagio en la región, se levantó la cuarentena preventiva de la embarcación.

Mario Vergara

Nicolás Medina

Confirman malaria en marino vietnamita fallecido en Talcahuano

Confirman malaria en marino vietnamita fallecido en Talcahuano

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La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región del Biobío, encabezada por Isabel Rojas, confirmó durante la tarde de este miércoles que el marino mercante de nacionalidad vietnamita, fallecido la noche del martes en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, padecía malaria.

El diagnóstico definitivo fue ratificado luego de que el recinto asistencial enviara las muestras clínicas correspondientes al Instituto de Salud Pública (ISP), entidad que validó la presencia de la enfermedad en el organismo del paciente.

El tripulante llegó a las costas nacionales a bordo de una nave mercante proveniente de Singapur. Ante la extrema gravedad de su cuadro clínico, la embarcación solicitó de manera excepcional recalar en el puerto de Talcahuano para brindarle asistencia médica de urgencia. Si bien el ciudadano extranjero logró ser ingresado y atendido en el Hospital Las Higueras, su complejo estado de salud derivó en un desenlace fatal durante la noche de la jornada de ayer.

Sin riesgo epidemiológico

Tras la confirmación del cuadro, la autoridad sanitaria entregó detalles para evitar alertas innecesarias, descartando categóricamente un peligro sanitario tanto para los trabajadores portuarios como para la población local.

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La seremi Isabel Rojas explicó que la malaria es una patología que “es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la Región del Biobío”.

Bajo este argumento técnico, el Ministerio de Salud determinó que no existe riesgo de contagio para el resto de la tripulación que viajaba junto al paciente. De esta forma, la Seremi confirmó que se procedió “a levantar la libre plática de la embarcación”, poniendo fin a la cuarentena preventiva y autorizando al barco mercante a continuar su ruta hacia el próximo puerto de destino.

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