Damián Pizarro firma con Audax y un alcalde explota en redes: lanzó duro mensaje tras el fichaje

Este miércoles, Audax Italiano anunció oficialmente la incorporación de Damián Pizarro, quien regresa al fútbol chileno luego de dos años en el extranjero tras su salida de Colo Colo. Sin embargo, su fichaje no ha sido recibido con mucho entusiasmo por parte de algunos hinchas “itálicos”.

En redes sociales aparecieron diversas críticas por el discreto momento que atraviesa el delantero, quien tuvo un bajo desempeño durante el primer semestre en Racing, donde solo disputó seis partidos y no consiguió convertir goles.

Las dudas también apuntan a su etapa previa en Europa. El ariete de 21 años tuvo escasa continuidad tanto en Francia, donde vistió la camiseta de Le Havre, como en Italia, donde defendió los colores de Udinese.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, reconocido hincha de Audax Italiano. A través de redes sociales, la autoridad comunal puso en duda si la contratación de Pizarro respondió a una solicitud del entrenador o si se trata de una operación impulsada por representantes.

“Uno siempre espera que les vaya bien, pero ¿fue pedido por el entrenador o es parte de los negocios de los representantes que usan el club como vitrina? Pónganse serios, dirigentes, que en la B el negocio no es tan rentable”, escribió Bravo en la publicación con la que Audax oficializó el fichaje de Damián Pizarro.