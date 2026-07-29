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Usuaria de TikTok sorprende con su parecido con Naya Fácil y las redes generaron un nuevo fenómeno: “Mis Agrodifícilines...”

La creadora de contenidos agrícolas aprovechó la repercusión y creó una comunidad en TikTok.

Nicolás Lara Córdova

Usuaria de TikTok sorprende con su parecido con Naya Fácil y las redes generaron un nuevo fenómeno: “Mis Agrodifícilines...”

En los últimos días, los usuarios de TikTok impulsaron un nuevo fenómeno viral al destacar a una usuaria por su gran parecido con una conocida creadora de contenido.

Se trata de Angélica Olguín, una ingeniera agrónoma chilena que utiliza su cuenta de TikTok para mostrar cómo es su trabajo en el campo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue su parecido con Naya Fácil.

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Los comentarios sobre el tema no tardaron en aparecer y, lejos de molestarse o intentar frenarlos, Angélica decidió tomárselo con humor e incluso crear una comunidad en torno a la comparación.

Así fue como bautizó a sus seguidores como los “Agrodifícilines”, en alusión a los “Facilines”, el nombre con el que se conoce a los seguidores de Naya Fácil.

“La verdad es que me lo voy a tomar con humor, ya que me han llamado la ‘Naya Difícil’. Yo quiero subir puro contenido de agro, por eso ustedes serán mis Agrodificilines”, señaló en uno de sus videos.

En sus publicaciones más recientes, Angélica Olguín ha compartido contenido educativo sobre distintas labores agrícolas, como la poda de arándanos y la cosecha manual de nueces.

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