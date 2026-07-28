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Exseremi de Salud de Magallanes queda con arraigo nacional tras denuncia por presunto abuso sexual

Fabián Barrientos quedó con prohibición de acercarse a la víctima y un plazo investigativo de cuatro meses. El tribunal descartó decretar arresto domiciliario nocturno.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

Seremi de Salud

Seremi de Salud

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, tras la audiencia realizada durante esta jornada por una denuncia de presunto abuso sexual.

El tribunal fijó, además, un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

La exautoridad había dejado su cargo luego de ser detenida por Carabineros durante el fin de semana en su domicilio, en el contexto de una riña. Según la denuncia, la víctima habría sido drogada antes del supuesto ataque, antecedente que deberá ser esclarecido durante las diligencias.

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Tribunal rechazó el arresto nocturno

La fiscal de Magallanes, Johanna Irribarra, explicó que el tribunal no acogió la petición de arresto domiciliario nocturno formulada por el Ministerio Público. “Las cautelares que decretó el tribunal no son las mismas que solicitamos nosotros, nosotros solicitamos, además, el arresto nocturno”, señaló.

Según la persecutora, el tribunal consideró que los antecedentes disponibles hasta esta etapa se sustentaban principalmente en el relato de la víctima y en la existencia de una discusión. Esto llevó a los magistrados a optar por medidas menos intensas mientras continúa la recopilación de pruebas.

El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo sostuvo que los antecedentes reunidos no permiten acreditar, hasta ahora, la existencia del delito ni la participación de su representado. “Hasta ahora, no hay antecedentes que justifiquen la existencia del delito de violación, como asimismo que permitan presumir la responsabilidad de mi representado”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, los informes iniciales del Servicio Médico Legal y del Hospital Clínico no habrían detectado indicios físicos de violación. Sin embargo, la investigación continúa abierta y será el proceso judicial el que determine la existencia de responsabilidades penales.

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