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Comienza la disputa de los clasificatorios para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

La región del Biobío albergó el inicio del proceso que definirá a los representantes nacionales en la máxima cita del deporte para personas con discapacidad intelectual.

Carlos Madariaga

Comienza la disputa de los clasificatorios para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

Comienza la disputa de los clasificatorios para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 / Olimpiadas Especiales Chile

Durante la jornada de este miércoles se vivió otro hito en torno a la disputa de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.

Esto pues, en el Polideportivo de la Universidad Andrés Bello, en Concepción, 35 atletas proveientes de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos disputaron el primer clasificatorio Zonal de Natación.

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Esta instancia marca el inicio del proceso que definiriá a los deportistas representarán a Chile en la máxima cita del deporte para personas con discapacidad intelectual, en un derrotero que culminará en noviembre de este año en Santiago, en el Campeonato Nacional de Natación, donde se zanjarán a los representantes nacionales.

Este clasificatorio forma parte de un calendario nacional compuesto por 30 competencias que se desarrollarán entre julio y diciembre en distintas regiones del país, abarcando diversas disciplinas deportivas y convocando a cientos de atletas de Olimpiadas Especiales. Cada una de estas instancias permitirá identificar a quienes accederán a los campeonatos nacionales y, posteriormente, integrar la delegación que representará a Chile frente al mundo.

“Estamos muy contentos de comenzar los clasificatorios en regiones para buscar al Team Olimpiadas Especiales Chile, que estará conformado por cerca de 500 atletas de todas las regiones del país. Este proceso no solo busca a quienes representarán a Chile, sino que también entrega oportunidades para que cientos de personas con discapacidad intelectual crezcan a través del deporte, fortalezcan su confianza y demuestren todo su talento”, aseguró Israel Castro, director ejecutivo de Olimpiadas Especiales Chile.

Patricio Ávalos, nadador de la Región del Biobío, destacó la importancia de ser parte del inicio de este proceso. “Estar aquí ya es una gran victoria. Todas las personas que participamos en este clasificatorio hemos trabajado con dedicación para llegar a este momento. Lo más importante es nunca dejar de creer en nuestras capacidades y seguir disfrutando del deporte que nos une”, expresó.

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