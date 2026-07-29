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Con cambios en la Ruta Expresa: así funciona la Línea 5 del Metro de Santiago hoy tras incendio en estación Santa Isabel

Los trenes circulan con velocidad reducida en algunos tramos. Metro pidió planificar los viajes por posibles demoras.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Línea 5 del Metro de Santiago opera este miércoles 29 de julio con modificaciones en su funcionamiento, luego del incendio que afectó a uno de sus trenes.

La estación Santa Isabel permanece cerrada y los servicios no se detienen en ese punto.

La empresa también informó ajustes en la Ruta Expresa durante la hora punta, medida que podría modificar los recorridos habituales de los pasajeros.

“Durante esta hora punta, Parque Bustamante funciona como estación común”, comunicó Metro.

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Velocidad reducida podría aumentar tiempos de viaje

Además del cierre de Santa Isabel, los trenes circulan con velocidad reducida entre Parque Bustamante e Irarrázaval, así como en el tramo comprendido entre Plaza de Armas e Irarrázaval.

Estas restricciones podrían provocar mayores tiempos de desplazamiento y una mayor concentración de pasajeros en las estaciones cercanas, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Ante este escenario, Metro llamó a los usuarios a anticipar sus traslados y evaluar alternativas de transporte.

Los equipos técnicos continúan trabajando para recuperar completamente la operación de la línea y habilitar la estación afectada, cuya reapertura dependerá de las evaluaciones de seguridad y de los avances en las labores de reparación.

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