;

Luto en el cine y la televisión: Muere Tom Chadbon, actor de “Juego de Tronos” y “Casino Royale”

El intérprete británico también fue recordado por sus apariciones en Doctor Who y Peep Show.

Javier Méndez

Luto en el cine y la televisión: Muere Tom Chadbon, actor de “Juego de Tronos” y “Casino Royale”

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Tom Chadbon, actor británico conocido por sus papeles en producciones como Juego de Tronos, Doctor Who, Peep Show y Casino Royale.

El intérprete falleció a los 80 años, según informó Fantom Films, organización ligada a eventos de Doctor Who en los que Chadbon solía participar para compartir con fanáticos.

A través de redes sociales, el grupo lamentó la partida del actor y destacó su trayectoria en cine y televisión.

Revisa también:

ADN

“Tom era un rostro familiar para muchos por sus numerosos créditos en televisión y cine. Siempre fue un hombre cálido y amable para trabajar”, señalaron.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Duggan en Doctor Who, personaje que interpretó en el serial City of Death, de 1979, junto a Tom Baker como el Doctor.

Años más tarde, regresó a la misma franquicia con otro rol, esta vez como Merdeen en The Trial of the Time Lord, emitida en 1986.

En televisión, Chadbon también apareció en Peep Show, donde interpretó a Martin, la nueva pareja de la madre de Jeremy. Su último papel televisivo fue en la séptima temporada de Juego de Tronos, donde dio vida a High Septon Maynard.

En cine, el actor tuvo participación en distintas películas, entre ellas The Beast Must Die, Juggernaut, Tess y la cinta de James Bond Casino Royale, estrenada en 2006, donde interpretó a un corredor de bolsa.

ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad