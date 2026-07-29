Luto en el cine y la televisión: Muere Tom Chadbon, actor de “Juego de Tronos” y “Casino Royale”

El mundo del cine y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Tom Chadbon, actor británico conocido por sus papeles en producciones como Juego de Tronos, Doctor Who, Peep Show y Casino Royale.

El intérprete falleció a los 80 años, según informó Fantom Films, organización ligada a eventos de Doctor Who en los que Chadbon solía participar para compartir con fanáticos.

A través de redes sociales, el grupo lamentó la partida del actor y destacó su trayectoria en cine y televisión.

“Tom era un rostro familiar para muchos por sus numerosos créditos en televisión y cine. Siempre fue un hombre cálido y amable para trabajar”, señalaron.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Duggan en Doctor Who, personaje que interpretó en el serial City of Death, de 1979, junto a Tom Baker como el Doctor.

Años más tarde, regresó a la misma franquicia con otro rol, esta vez como Merdeen en The Trial of the Time Lord, emitida en 1986.

En televisión, Chadbon también apareció en Peep Show, donde interpretó a Martin, la nueva pareja de la madre de Jeremy. Su último papel televisivo fue en la séptima temporada de Juego de Tronos, donde dio vida a High Septon Maynard.

En cine, el actor tuvo participación en distintas películas, entre ellas The Beast Must Die, Juggernaut, Tess y la cinta de James Bond Casino Royale, estrenada en 2006, donde interpretó a un corredor de bolsa.