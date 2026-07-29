Suspensión de clases para hoy miércoles 29 de julio en Chile: revisa aquí los colegios confirmados por el Mineduc / Karl Grawe

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este miércoles 29 de julio en distintos establecimientos de la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

La medida fue adoptada tras los efectos del intenso sistema frontal que afectó a la zona.

La suspensión de las actividades académicas busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

¿En qué comunas están suspendidas las clases?

Según informó el Mineduc, las clases están suspendidas en la provincia de Huasco, disposición que alcanza a las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

Además, detallaron que los establecimientos educativos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten, podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional.

En tanto, aseguraron que los establecimientos escolares con baja asistencia en los días de retorno, no verán rebaja de la subvención.

La medida abarca establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.