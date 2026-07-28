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Metro confirma que estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles tras incendio en Línea 5

Las labores en la infraestructura continúan tras la emergencia del lunes, mientras avanzan las pericias para esclarecer las causas del siniestro.

Martín Neut

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel

Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel / VICTOR HUENANTE GALAZ

Tras el incendio que afectó a un tren de la Línea 5 el pasado lunes, Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel permanecerá cerrada durante toda la jornada de este miércoles, mientras continúan las reparaciones y pericias para determinar el origen del siniestro.

A través de sus canales oficiales, la empresa informó que “mañana iniciaremos el servicio con Santa Isabel #L5 cerrada y sin detención de trenes”, precisando que el resto de la Línea 5 funcionará con normalidad.

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Durante los últimos dos días, equipos técnicos han desarrollado labores de limpieza, retiro del material dañado e inspección de la infraestructura, lo que también obligó a reducir la velocidad de los trenes en algunos tramos de la línea.

Emergencia dejó 11 personas lesionadas

La emergencia ocurrió la tarde del lunes al interior de un tren detenido en la estación, lo que motivó la evacuación de pasajeros y la suspensión parcial del servicio.

Según el balance de Senapred, el incidente dejó 11 personas lesionadas, incluidos dos voluntarios de Bomberos, además de un vagón completamente destruido y otros dos con daños menores.

Mientras avanzan las reparaciones, Metro y Bomberos mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio, que involucró a un tren modelo NS-74, uno de los más antiguos que aún opera en la Línea 5.

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