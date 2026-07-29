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Temblor se registra en el norte de Chile hoy miércoles: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Revisa aquí más detalles del movimiento telúrico entregados por el Centro Sismológico Nacional.

Nelson Quiroz

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Un sismo se registró la madrugada de este miércoles 29 de julio en la región de Atacama, según la información actualizada entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

El movimiento telúrico activó el monitoreo de las autoridades, aunque hasta el momento no se reportan daños a personas ni afectaciones a infraestructura o servicios básicos.

De acuerdo con el informe del CSN, el temblor ocurrió a las 05:04 horas y tuvo su epicentro a 125 kilómetros al sureste de Copiapó, con una profundidad de 96 kilómetros, características que suelen asociarse a sismos de menor percepción en superficie.

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Inicialmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó de manera preliminar que el evento alcanzó una magnitud de 4,0 y se localizó a 113 kilómetros al sureste de la capital regional. Sin embargo, minutos más tarde actualizó los antecedentes con la información oficial del CSN, elevando la magnitud a 4,1 y corrigiendo la ubicación del epicentro.

El organismo precisó que el evento se produjo en las coordenadas 28,00° de latitud sur y 69,28° de longitud oeste, con una profundidad calculada de 96 kilómetros.

Tras el movimiento, Senapred informó que activó de inmediato el monitoreo mediante la Red de Informantes Mercalli, mecanismo que permite recopilar antecedentes sobre la percepción del sismo en las distintas comunas.

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