Netanyahu confirma viaje a Nueva York y responde al alcalde Mamdani que pidió su arresto: “Escupe odio”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que viajará a Nueva York en su próxima visita a Estados Unidos, pese al llamado del alcalde Zohran Mamdani a ejecutar la orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

Cabe recordar que la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce su jurisdicción, ya que no es Estado parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal.

“Primero que nada, voy a Nueva York... Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio”, señaló el primer ministro israelí en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, al ser consultado por las críticas de Mamdani.

“Tanto odio. Tantas mentiras”

Benjamín Netanyahu también lamentó que el alcalde esté “enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros”. “Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio . Tantas mentiras”, agregó.

El líder israelí tendría previsto viajar a la ciudad estadounidense en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU. En ese contexto, el presidente Donald Trump ya rechazó públicamente la posibilidad de que sea arrestado.