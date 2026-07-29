“Di mi sangre y mi vida”: Neymar rompe el silencio y confirma una noticia que golpea a muchos hinchas / Ricardo Moreira

Con Neymar en cancha, anoche Santos goleó 4-2 a Universidad Central de Venezuela y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego del partido, el astro brasileño habló con los medios en la zona mixta y confirmó una noticia que golpea a muchos hinchas: el delantero puso fin a su historia con la selección brasileña.

“Creo que mi momento en la selección brasileña ha terminado. Hice historia, fui feliz, viví muchas cosas ahí, di mi sangre y mi vida, siempre luché por la camiseta, pero creo que ya no quiero más", aseguró el futbolista de 34 años.

Con estas palabras, “Ney” ratificó lo que dijo tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. En esa oportunidad, el delantero mencionó: “Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”.

Neymar defendió la camiseta de la selección brasileña durante 16 años, etapa en la que se transformó en el máximo goleador histórico de la “Verdeamarela”. Con su país conquistó la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.