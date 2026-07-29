;

“Di mi sangre y mi vida”: Neymar rompe el silencio y confirma una noticia que golpea a muchos hinchas

El delantero del Santos anunció que su etapa con la selección brasileña llegó a su fin.

Daniel Ramírez

“Di mi sangre y mi vida”: Neymar rompe el silencio y confirma una noticia que golpea a muchos hinchas

“Di mi sangre y mi vida”: Neymar rompe el silencio y confirma una noticia que golpea a muchos hinchas / Ricardo Moreira

Con Neymar en cancha, anoche Santos goleó 4-2 a Universidad Central de Venezuela y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego del partido, el astro brasileño habló con los medios en la zona mixta y confirmó una noticia que golpea a muchos hinchas: el delantero puso fin a su historia con la selección brasileña.

“Creo que mi momento en la selección brasileña ha terminado. Hice historia, fui feliz, viví muchas cosas ahí, di mi sangre y mi vida, siempre luché por la camiseta, pero creo que ya no quiero más", aseguró el futbolista de 34 años.

Revisa también:

ADN

Con estas palabras, “Ney” ratificó lo que dijo tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. En esa oportunidad, el delantero mencionó: “Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”.

Neymar defendió la camiseta de la selección brasileña durante 16 años, etapa en la que se transformó en el máximo goleador histórico de la “Verdeamarela”. Con su país conquistó la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad