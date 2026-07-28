Minsal decreta inédita Alerta Sanitaria por hantavirus entre Atacama y Magallanes: fallecidos ya doblan al 2025 en Chile

En una decisión inédita para el país, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró la primera Alerta Sanitaria por hantavirus, medida que abarcará desde la región de Atacama hasta Magallanes y que se mantendrá vigente hasta el 31 de julio de 2027.

El decreto, ya publicado en el Diario Oficial, aborda un escenario catalogado como de “multiamenaza sanitaria”, dado que la resolución no solo se enfoca en el hantavirus, sino que también establece directrices preventivas ante el riesgo de arbovirosis, enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, zika y chikungunya, y la influenza aviar.

La decisión del gobierno se enmarca en un contexto de advertencia internacional. Desde diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos en el Cono Sur.

Preocupante aumento de la letalidad

El factor determinante para esta declaratoria fue el agresivo comportamiento del virus durante los últimos meses. Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, afectando a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

“El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile (...) Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada (...) esto representa una letalidad del 39%”, explicó la autoridad, contrastando drásticamente con las cifras de 2025, que cerró con 44 contagios, 8 decesos y una letalidad del 18%.

Desde el Minsal aclararon que esta alerta es estrictamente preventiva y de preparación. Su objetivo no es declarar una epidemia en curso o un desborde de la red asistencial, sino otorgar facultades extraordinarias para reforzar la vigilancia, agilizar la contratación de personal y permitir la adquisición expedita de insumos mediante trato directo.

Prevención ante el ratón de cola larga y otras amenazas

La subsecretaria Pizarro fue enfática en recordar que “el hanta no es un virus exclusivamente del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año”.

En ese sentido, llamó a extremar precauciones: evitar tocar roedores, ventilar viviendas cerradas antes de ingresar, limpiar con agua y cloro, y resguardar la basura y los alimentos. Además, instó a consultar de inmediato en un centro de salud si se presentan síntomas como fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria tras haber estado en zonas rurales.

En paralelo, el decreto sanitario abarca la prevención de enfermedades transmitidas por zancudos (Aedes aegypti, Aedes vexans y Anopheles pseudopunctipennis) desde Arica hasta Los Ríos, debido a su alta capacidad epidémica. La autoridad recalcó la importancia de evitar la reproducción de estos vectores en aguas estancadas y de monitorear a los viajeros internacionales.

Finalmente, la alerta se extendió a todo el territorio nacional por la influenza aviar, debido a que la enfermedad se ha concentrado en aves silvestres y de corral, y no en grandes planteles avícolas, incrementando el riesgo de exposición directa para las personas.