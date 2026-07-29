Con pistolas y fierros: grupo protagoniza violento robo en servicentro de San Bernardo

Un violento robo armado afectó durante la noche del martes a una tienda Pronto Copec de San Bernardo, donde cinco delincuentes irrumpieron portando pistolas y fierros, intimidaron a los trabajadores y escaparon con dinero en efectivo.

El asalto ocurrió pasadas las 23:00 horas en el recinto ubicado en calle General Velásquez. El grupo llegó a bordo de una camioneta Chevrolet tipo SUV, desde la cual descendieron cuatro de sus integrantes, mientras un quinto permaneció en el vehículo.

Al percatarse de la situación, clientes que estaban consumiendo en el local intentaron trabar la puerta de acceso. No obstante, los asaltantes golpearon y rompieron uno de los vidrios con objetos contundentes para ingresar. Dos actuaron con el rostro cubierto y otros dos sin capuchas.

Una vez dentro, los involucrados amenazaron a los trabajadores y los obligaron a abrir la caja registradora, desde donde sustrajeron dinero en efectivo. Después de aproximadamente dos minutos, escaparon en la camioneta.

Carabineros activó un operativo que terminó con la detención de tres menores de edad en Maipú. Además, se comprobó que el vehículo utilizado durante el asalto mantenía un encargo vigente por robo.