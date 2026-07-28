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Incendio en Metro Santa Isabel reabre incómoda pregunta: qué pasó con la IA que prometía anticipar fallas

Aunque las causas del siniestro siguen bajo investigación, el caso volvió a poner en el debate al sistema predictivo anunciado por la empresa.

Javiera Rivera

Incendio en Metro Santa Isabel reabre una incómoda pregunta: qué pasó con la IA que prometía anticipar fallas

Incendio en Metro Santa Isabel reabre una incómoda pregunta: qué pasó con la IA que prometía anticipar fallas / Sebastian Beltran Gaete

Tras el grave incendio que afectó la estación Santa Isabel de la Línea 5, una nueva interrogante se instaló sobre Metro de Santiago: ¿Qué ocurrió con el sistema de inteligencia artificial (IA) para anticipar fallas?

El pasado 11 de junio, Metro anunció la incorporación de una herramienta de mantenimiento predictivo basada en IA. Según explicaron, el sistema analiza datos y alertas para identificar anomalías en los equipos antes de que provoquen problemas en la operación.

En esa oportunidad, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, aseguró que esta tecnología, junto con la renovación de equipos, había permitido reducir en un 43% las averías registradas en 2025 en comparación con 2019.

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Sin embargo, el incendio registrado este lunes abrió nuevas dudas. Hasta ahora, la empresa no ha informado si el tren involucrado era monitoreado por este sistema o si había presentado alertas previas.

Por ahora, tampoco existe una explicación oficial sobre el origen del siniestro. La investigación sigue en desarrollo y deberá determinar si el fuego fue provocado por una falla mecánica, eléctrica, de mantenimiento o por otro factor.

Consultado por estas interrogantes, Metro solo reiteró que el personal actuó conforme a los protocolos de evacuación y no respondió si la IA tuvo algún rol en el caso.

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Incendio afecta Metro en estación Santa Isabel / VICTOR HUENANTE GALAZ

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