Cómo activar la nueva barrera de seguridad de la ClaveÚnica y de qué manera cambia los trámites online en Chile

La Clave Única sumó una nueva barrera de seguridad en Chile para proteger el acceso a trámites digitales del Estado y reducir el riesgo de fraudes.

Se trata de un segundo factor de autenticación, una herramienta voluntaria que agrega una validación adicional al momento de iniciar sesión.

En simple, además del RUT y la contraseña , el sistema pedirá un código temporal de seis dígitos generado desde una aplicación instalada en el celular del usuario. El dato cambia cada 30 segundos.

Cómo funciona la nueva seguridad de la Clave Única

La medida busca impedir accesos no autorizados incluso si un tercero conoce la contraseña de la persona.

El código se obtiene mediante aplicaciones de autenticación como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator, disponibles para Android (vía Google Play) y iPhone (App Store).

Desde la Secretaría de Gobierno Digital explicaron que esta protección es voluntaria, pero recomendaron activarla para reforzar la seguridad de la identidad digital.

“Así como cuidamos nuestra cuenta bancaria, también tenemos que proteger nuestra identidad digital”, señaló Maurice Poirrier, director subrogante del organismo.

Cómo activar el segundo factor de la Clave Única

Para activar esta nueva barrera de seguridad, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial claveunica.gob.cl e iniciar sesión con RUT y contraseña.

e iniciar sesión con RUT y contraseña. Ir a la sección Seguridad .

. Buscar la opción Aplicación de códigos de validación y hacer clic en Configurar aplicación .

. Ingresar el número de documento del carnet de identidad y validarlo.

Escanear el código QR con una aplicación de autenticación previamente descargada en el celular.

previamente descargada en el celular. También se puede copiar el código de configuración y pegarlo manualmente en la aplicación.

Ingresar en la web de ClaveÚnica el código de seis dígitos que entrega la aplicación.

Confirmar la vinculación. Si el proceso fue exitoso, aparecerá el mensaje “Código verificado correctamente”.

“Una vez activado, cada vez que ingreses a un trámite o servicio con tu ClaveÚnica, deberás escribir un código de seis dígitos generado por la aplicación de autenticación”, explica el sitio web de ChileAtiende.