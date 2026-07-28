Suspensión de clases para hoy martes 28 de julio en Chile: revisa aquí los colegios confirmados por el Mineduc / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este martes 28 de julio en ocho comunas del país, debido a las condiciones provocadas por el intenso sistema frontal que afecta a distintas zonas de Chile.

La medida abarca establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Desde el Mineduc precisaron que las clases están suspendidas en la provincia de Huasco, lo que comprende las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, en la Región de Atacama.

¿En qué comunas están suspendidas las clases?

En la Región de Los Ríos, la suspensión fue confirmada para las comunas de Futrono, Valdivia, Paillaco y Los Lagos.

La decisión busca resguardar a estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante los efectos de las lluvias y eventuales dificultades de desplazamiento.

Las autoridades continuarán evaluando la evolución del evento meteorológico y las condiciones de conectividad en cada territorio.

Se recomienda a padres y apoderados mantenerse atentos a las comunicaciones de cada establecimiento, especialmente ante posibles cambios en las actividades programadas para los próximos días.