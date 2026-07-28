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Río atmosférico categoría 3 llega a Chile con intensas lluvias: caerían hasta 90 mm de agua en 24 horas

El nuevo sistema frontal llegará con lluvias intensas, nieve y vientos de hasta 80 km/h.

Juan Castillo

Río atmosférico categoría 3 llega a Chile con intensas lluvias: caerían hasta 90 mm de agua en 24 horas

Río atmosférico categoría 3 llega a Chile con intensas lluvias: caerían hasta 90 mm de agua en 24 horas / iiievgeniy

Un nuevo evento meteorológico llegará esta semana a la zona centro-sur de Chile, acompañado por un río atmosférico categoría 3.

El fenómeno comenzará a sentirse durante la madrugada del jueves 30 de julio y podría dejar precipitaciones intensas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

De acuerdo con Meteored, los mayores acumulados se registrarían en zonas precordilleranas y cordilleranas. En San Fabián de Alico, Región de Ñuble, podrían caer hasta 90 mm de agua en 24 horas durante el viernes 31 de julio, mientras que Pucón, Neltume y Liquiñe podrían recibir hasta 60 milímetros.

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¿Qué regiones recibirán las lluvias más intensas?

Durante la mañana del jueves, las precipitaciones se concentrarán en La Araucanía y Los Ríos, con rachas de viento que fluctuarán entre los 50 y 70 km/h. Desde el mediodía, los pulsos de lluvia se intensificarán en Biobío, donde podrían registrarse montos cercanos a los 10 milímetros por hora.

El viento también será protagonista. Las ráfagas rondarían los 60 km/h en las provincias de Arauco y Malleco, además de las zonas cordilleranas de Ñuble y Biobío. En sectores altos de La Araucanía y Los Ríos, podrían alcanzar los 80 km/h durante la tarde.

Hacia la noche del jueves, las precipitaciones perderán intensidad en La Araucanía y Los Ríos, pero continuarán con fuerza en Ñuble y Biobío. La madrugada del viernes será especialmente lluviosa en la precordillera y cordillera de ambas regiones, junto con abundante caída de nieve en la alta montaña.

Tras el paso del frente, los chubascos asociados a la inestabilidad postfrontal se mantendrán en gran parte del centro-sur hasta el mediodía del sábado 1 de agosto.

Sin embargo, el descanso sería breve, ya que un nuevo sistema frontal arribará entre las regiones de Ñuble y Los Ríos durante la tarde de esa misma jornada.

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