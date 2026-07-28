Con una estación cerrada: así funciona la Línea 5 del Metro de Santiago hoy martes tras incendio de tren

La Línea 5 del Metro de Santiago se encuentra operativa durante este martes 28 de julio, aunque la estación Santa Isabel permanece cerrada luego del incendio que afectó a un tren durante la jornada anterior.

Esto significa que los trenes circulan por el resto del trazado, pero no se detienen en dicho punto. Por lo mismo, la estación Parque Bustamante opera como estación común durante esta jornada.

La emergencia provocó importantes daños por el humo y el fuego al interior de la estación. Debido a ello, durante la noche se desarrollaron labores de limpieza, ventilación y recuperación de las instalaciones para restablecer las condiciones de seguridad.

De acuerdo con información recabada por Radio ADN, los trabajos podrían prolongarse por al menos dos días. Sin embargo, el plazo definitivo dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas que se realicen en terreno.

Metro señaló que comunicará oportunamente cualquier modificación en el funcionamiento del servicio y la fecha de reapertura. La empresa recalcó que las labores continuarán hasta asegurar que la estación pueda volver a recibir pasajeros sin riesgos.

Mientras Santa Isabel siga cerrada, los usuarios deberán considerar estaciones cercanas y alternativas de transporte para completar sus viajes, además de revisar los canales oficiales antes de desplazarse.