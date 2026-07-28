SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7,1 registrado en Japón

A primera hora de este martes 28 de julio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpred) informó de un terremoto registrado en Japón.

Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 7,1, mientras que su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al sur de Kumamoto.

En ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.