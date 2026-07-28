SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7,1 registrado en Japón
Senapred dio a conocer más detalles de este sismo.
A primera hora de este martes 28 de julio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpred) informó de un terremoto registrado en Japón.
Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 7,1, mientras que su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al sur de Kumamoto.
En ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.
“SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.
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