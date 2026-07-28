Frío extremo en el sur de Chile: temperaturas caerán hasta los -19 °C hoy martes

Temperaturas de hasta -19 °C podrían registrarse durante este martes 28 de julio en sectores de la Patagonia, debido a un episodio de frío extremo pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile.

Ante estas condiciones, el organismo emitió una alarma meteorológica para la Patagonia subandina y la Patagonia subandina norte, donde se esperan mínimas considerablemente bajo cero.

De acuerdo con el detalle del pronóstico, en la Patagonia subandina los termómetros fluctuarían entre los -12 °C y -9 °C, mientras que en la zona norte de este territorio podrían descender hasta un rango de -19 °C a -15 °C.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Coyhaique llamó a la población a resguardarse de las bajas temperaturas y adoptar medidas preventivas durante los desplazamientos.

“Reiteramos el llamado a tomar todas las precauciones, evitar exposiciones innecesarias al frío y conducir con extrema precaución ante la presencia de hielo y escarcha”, indicó el municipio.