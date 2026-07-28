Carabineros confirma muerte de funcionario al interior de comisaría de La Serena

Fue durante la noche de este viernes cuando se reportó la muerte de un funcionario de Carabineros al interior de la 6ª Comisaría “Las Compañías”, en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo.

El fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por la propia institución uniformada a través de un comunicado, en el que detalló que el hecho ocurrió mientras se realizaba la entrega de un armamento al interior del recinto policial.

“Por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento del carabinero”, señaló Carabineros.

Investigan la dinámica de los hechos

La institución informó además que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que quedó a cargo de dirigir las diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

Finalmente, Carabineros expresó sus condolencias a la familia del funcionario fallecido, así como a sus seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional.

“Reafirmamos el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere”, concluyó en el comunicado.