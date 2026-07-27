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Sistema frontal en Chile deja 23 damnificados y casi 200 aislados entre O’Higgins y Ñuble

El evento meteorológico también mantiene a 35 personas albergadas y deja 190 viviendas con distintos niveles de daño.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene un amplio despliegue de emergencia entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos.

El balance más reciente registra 23 personas damnificadas, 35 albergadas y 199 aisladas, principalmente debido a crecidas de ríos, colapso de badenes, cortes de caminos y pérdida de puentes.

Respecto de la infraestructura habitacional, se contabilizan 10 viviendas con daño mayor, 10 con daño menor y 170 todavía en evaluación. El informe no reporta personas lesionadas, desaparecidas ni fallecidas producto del evento meteorológico.

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Maule y Ñuble concentran las principales afectaciones

La Región del Maule suma seis damnificados y 129 aislados. En San Clemente, 20 personas permanecen sin conexión terrestre por el corte de un camino rural en Tricahue de Armerillo, mientras que Curicó registra 55 aislados en Los Maquis debido al colapso de un badén. Hualañé, Linares y Parral también presentan interrupciones por el aumento de los caudales.

En Pelarco, la crecida del río Lircay dejó seis damnificados y obligó a realizar cinco evacuaciones preventivas. El reporte consigna “dos viviendas con daño mayor” y otras tres que permanecen bajo evaluación en el sector Gomeros Sur.

La Región de Ñuble concentra 17 damnificados, 35 albergados y 48 aislados. Chillán presenta ocho viviendas con daño mayor, mientras que San Carlos suma 20 aislados y 24 personas albergadas. También se mantienen afectaciones en El Carmen, Ñiquén, Quirihue, San Nicolás y otras comunas de la región.

En Los Ríos, en tanto, se reportan 10 viviendas con daño menor y 34 bajo evaluación. Uno de los puntos bajo vigilancia se encuentra en Valdivia, donde ocurrió un deslizamiento cerca de una torre de transmisión eléctrica cuya eventual caída podría afectar a una vivienda.

El monitoreo mantiene alertas rojas por desborde o crecida en la Región del Maule; en San Fabián, Ñiquén, Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo; y en las comunas de Tucapel, Cabrero y Los Ángeles.

Además, continúan vigentes alertas amarillas y preventivas en distintas zonas del centro-sur.

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