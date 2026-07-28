Sistema frontal en Chile deja 531 aislados y 48 albergados: ocho alertas rojas siguen vigentes

Durante esta jornada, Senapred entregó un nuevo balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile, el cual mantiene a 531 personas aisladas, 48 albergadas y 12 damnificadas entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos.

El reporte también contabiliza cuatro lesionados, sin personas fallecidas ni desaparecidas.

Respecto de las viviendas, el balance informa 19 inmuebles con daño mayor, 153 con afectación menor y otros 381 que continúan en evaluación.

Los Ríos concentra 208 aislados y 269 viviendas afectadas o bajo revisión, mientras que Maule registra 218 personas sin conectividad.

Tornado en Ñuble deja una persona lesionada

En la comuna de El Carmen, Región de Ñuble, el informe reportó ocho personas aisladas y una persona lesionada producto del tornado registrado durante el evento meteorológico.

Además, existen 11 viviendas con daños en evaluación, una de ellas afectada directamente por el fenómeno.

Ñuble también mantiene 38 personas albergadas, 44 aisladas y 249 viviendas con algún tipo de daño o pendientes de evaluación. En tanto, La Araucanía suma seis damnificados y tres lesionados, mientras que Biobío registra cuatro personas albergadas.

El monitoreo mantiene ocho alertas rojas por crecidas y desbordes. Estas abarcan la Región del Maule; distintas comunas de Ñuble; Tucapel, Cabrero, Los Ángeles, Arauco y Hualqui, en Biobío; además de Los Lagos, Futrono y Valdivia, en Los Ríos.

Las autoridades continúan evaluando las zonas afectadas y actualizando el estado de caminos, viviendas y cursos de agua. El llamado es a evitar sectores inundados y respetar las instrucciones de evacuación ante posibles nuevos desbordes.