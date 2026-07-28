;

Sistema frontal en Chile deja 531 aislados y 48 albergados: ocho alertas rojas siguen vigentes

El nuevo balance también registra 12 damnificados, cuatro lesionados y más de 550 viviendas con distintos niveles de daño entre Valparaíso y Los Ríos.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante esta jornada, Senapred entregó un nuevo balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile, el cual mantiene a 531 personas aisladas, 48 albergadas y 12 damnificadas entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos.

El reporte también contabiliza cuatro lesionados, sin personas fallecidas ni desaparecidas.

Respecto de las viviendas, el balance informa 19 inmuebles con daño mayor, 153 con afectación menor y otros 381 que continúan en evaluación.

Los Ríos concentra 208 aislados y 269 viviendas afectadas o bajo revisión, mientras que Maule registra 218 personas sin conectividad.

Revisa también:

ADN

Tornado en Ñuble deja una persona lesionada

En la comuna de El Carmen, Región de Ñuble, el informe reportó ocho personas aisladas y una persona lesionada producto del tornado registrado durante el evento meteorológico.

Además, existen 11 viviendas con daños en evaluación, una de ellas afectada directamente por el fenómeno.

Ñuble también mantiene 38 personas albergadas, 44 aisladas y 249 viviendas con algún tipo de daño o pendientes de evaluación. En tanto, La Araucanía suma seis damnificados y tres lesionados, mientras que Biobío registra cuatro personas albergadas.

El monitoreo mantiene ocho alertas rojas por crecidas y desbordes. Estas abarcan la Región del Maule; distintas comunas de Ñuble; Tucapel, Cabrero, Los Ángeles, Arauco y Hualqui, en Biobío; además de Los Lagos, Futrono y Valdivia, en Los Ríos.

Las autoridades continúan evaluando las zonas afectadas y actualizando el estado de caminos, viviendas y cursos de agua. El llamado es a evitar sectores inundados y respetar las instrucciones de evacuación ante posibles nuevos desbordes.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad