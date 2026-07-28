Reportan ataque masivo contra Moscú: más de 390 drones fueron lanzados durante la noche

Getty Images | Imagen de archivo de un edificio dañado tras un ataque con drones en Kiev el 25 de mayo de 2025 / SERGEI SUPINSKY

Más de 390 drones fueron lanzados hacia la región de Moscú durante la noche, informó este martes el alcalde de la capital de Rusia, Serguéi Sobianin.

“Entre las 8:30 p.m. y las 6:30 a.m. , más de 390 drones volaban hacia la región de Moscú. La mayoría fue neutralizada por las fuerzas de defensa aérea mucho antes de llegar a la ciudad”, escribió Sobianin en la plataforma de mensajería Telegram.

“ Se destruyeron 81 drones enemigos cuando se acercaban” a la capital, precisó el funcionario.

El gobernador regional de Moscú, Andréi Vorobiov, también reportó que los ataques con drones causaron daños a viviendas en la ciudad de Chéjov y en la aldea de Vaulovo.

Un edificio de apartamentos en Chéjov, cerca de Moscú, fue atacado con un dron, dijo Vorobiov en Telegram, acompañando su mensaje con una fotografía de un edificio alto con ventanas destrozadas y humo negro saliendo de sus últimos pisos.

No hubo víctimas, según informó posteriormente el alcalde.

Más tarde, las defensas derribaron varias decenas de drones en otras zonas de la región, incluidas Podolsk, Domodedovo y Kolomna, añadió Vorobiov.