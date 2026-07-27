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Sistema frontal puso a prueba a Santiago: estas obras fueron clave para evitar mayores inundaciones

El buen funcionamiento de estas infraestructuras ayudaron a reducir el impacto de las intensas lluvias en la Región Metropolitana.

Javiera Rivera

Sistema frontal puso a prueba a Santiago: estas obras fueron clave para evitar mayores inundaciones

Sistema frontal puso a prueba a Santiago: estas obras fueron clave para evitar mayores inundaciones / Hans Scott

El intenso sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana dejó menos daños de los esperados, pese a tratarse de uno de los eventos de lluvia más fuertes registrados en Santiago en más de 20 años.

Según expertos y autoridades, el buen desempeño de la infraestructura fue clave para evitar desbordes e inundaciones de gran magnitud, además del trabajo preventivo realizado antes de las precipitaciones.

Entre las obras que destacaron están el río Mapocho, el Canal San Carlos y el Parque Inundable Víctor Jara, que ayudaron a controlar el aumento del caudal y disminuir el riesgo de anegamientos.

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Los especialistas también resaltaron la limpieza de canales y colectores, así como la coordinación entre municipios y organismos públicos, lo que permitió enfrentar de mejor manera el temporal.

Si bien algunos pasos bajo nivel registraron acumulación de agua, los problemas fueron menores en comparación con otros inviernos, gracias a las obras de drenaje y las medidas preventivas implementadas antes del sistema frontal.

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