Netanyahu llega a Estados Unidos para reunirse con Trump pese a pedido de arresto de alcalde de Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante el trayecto, la aeronave que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, cuatro Estados firmantes del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

Desde que la CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primer ministro israelí ha evitado el espacio aéreo de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, como España e Irlanda.

Trump y Netanyahu tratarán tema de Irán

Netanyahu será recibido en la Casa Blanca, una semana después que Mamdani lo llamara “criminal de guerra” y pidiera a las autoridades federales capturarlo en el momento que visitara Nueva York en la próxima cumbre de Naciones Unidas.

Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y se producirá en un momento de divergencias sobre la estrategia para el conflicto y el futuro de Gaza.