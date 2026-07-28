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Comediante chilena es acusada de presentarse “curada como trapo” en casino: salió a dar explicaciones

“Tengo tanta vergüenza que no había dicho nada”, explicó en sus historias de Instagram.

Javier Méndez

Comediante chilena es acusada de presentarse “curada como trapo” en casino: salió a dar explicaciones

Botota Fox salió a responder luego de la polémica que se generó durante el fin de semana por una presentación realizada en el Casino Dreams de Punta Arenas.

La comediante fue apuntada en redes sociales tras la viralización de registros de un show, donde algunos usuarios aseguraron que se habría subido al escenario bajo los efectos del alcohol.

“Curada como trapo”, describió uno de los post donde se retrató una parte del espectáculo.

Botota Fox respondió tras polémico show en Punta Arenas

La presentación correspondía a su gira Ni Santa, Ni Señora y se realizó durante la noche del viernes 24 de julio. Frente al revuelo, fue la propia Botota Fox quien decidió referirse al tema a través de una historia publicada en su cuenta de IG.

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“Lo que han visto por ahí de un video viral, pido mil disculpas. No comí y me tomé unos tragos. No suele suceder, ya que siempre me controlo con eso”, reconoció.

En la misma publicación, la ex chica reality realizó un mea culpa y ofreció disculpas al público que asistió al espectáculo.

De verdad pido mil disculpas a mi gente de Punta Arenas, me pasé 7 mil pueblos. Tengo tanta vergüenza que no había dicho nada”, agregó.

Mi ánimo está raro este último tiempo y refugiarse en el alcohol no es bueno. Por lo mismo no volverá a ocurrir”, sostuvo.

Finalmente, la comediante también pidió disculpas al personal del hotel y prometió no volver a protagonizar una situación similar.

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