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“Sé que me están buscando...”: el mensaje clave que Naya Fácil recibió por interno tras video conduciendo a 211 km/h

La mujer compartió una nueva actualización tras la polémica que protagonizó al volante de su Cybertruck rosa.

Javier Méndez

“Sé que me están buscando...”: el mensaje clave que Naya Fácil recibió por interno tras video conduciendo a 211 km/h

Luego de protagonizar un polémico video donde se le ve conduciendo a 211 kilómetros por hora en su Cybertruck, la influencer chilena Naya Fácil quedó en el centro de las críticas.

A raíz de esta acción temeraria, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió iniciar una investigación de oficio en su contra y hasta el exfutbolista Claudio Bravo la calificó de “tarada” tras ver el clip.

La creadora de contenidos arriesga la suspensión de su licencia de conducir, además de tener que desembolsar una multa superior a los $700 mil. El límite legal en Chile es de 120 km/h.

Ante el revuelo, el lunes por la tarde salió a pedir disculpas y aseguró que estaba arrepentida. “Sé que soy una persona influenciadora en redes sociales, que también soy una figura pública, y es un acto que no voy a volver a hacer”, sostuvo.

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El martes, en tanto, entregó una nueva actualización a través de sus historias de Instagram. Por interno le llegó un mensaje donde le avisaron que funcionarios de Carabineros la estaban intentando ubicar en su nuevo penthouse en la comuna de Las Condes.

“Le cuento que hace un momento llegaron al edificio Carabineros para consultar si usted vive en esta dirección. Nosotros como administración entregamos la información que tenemos. Le informo para su conocimiento”, le escribieron.

Sé que me están buscando los carabineros, yo aún no me mudo al depa, pero me encuentro en otra propiedad para que me notifiquen”, explicó la mujer en referencia a su casa en La Reina.

Luego agregó: “Y como dije ayer me tengo que hacer responsable y sé que me equivoqué”.

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