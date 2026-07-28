Operativo migratorio en Estación Central deja 50 extranjeros fiscalizados y un detenido por homicidio

Un amplio operativo migratorio realizado en Estación Central dejó cerca de 50 personas extranjeras conducidas ante la autoridad migratoria, además de un detenido que mantenía una orden pendiente por homicidio.

El procedimiento fue desarrollado por Carabineros, la Policía de Investigaciones y personal municipal.

La fiscalización se concentró en el cuadrante comprendido entre Toro Mazote, General Velázquez y la Alameda, e incluyó controles de identidad, revisión de la situación migratoria y fiscalización del comercio ambulante irregular.

Según las autoridades, cuatro de las personas detectadas serán notificadas de su expulsión del país.

Gobierno anuncia que operativos continuarán en la capital

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó el despliegue y destacó el aumento de las expulsiones ejecutadas durante la actual administración. “Este Gobierno, pese a las dificultades, lleva al día de hoy más personas expulsadas por vía aérea que todo el año pasado”, afirmó.

La autoridad agregó que los ingresos irregulares detectados habrían disminuido durante el año y que aumentó la proporción de personas reconducidas en la frontera. “En lo que va del año, los ingresos detectados irregulares al país han disminuido en un 80%, y los que hemos detectado han sido reconducidos en un 75%”, sostuvo.

Durante el procedimiento también fue arrestado un ciudadano extranjero que registraba una orden judicial vigente por homicidio. El detenido quedó a disposición de la unidad policial responsable de esa investigación, mientras que el resto de las personas fiscalizadas será trasladado a la Jefatura Nacional de Migraciones para continuar los trámites administrativos correspondientes.

Desde el Ejecutivo adelantaron que este tipo de intervenciones seguirán realizándose de manera focalizada en distintos sectores de Santiago. “Hoy está ingresando muchísima menos gente al país, la gran mayoría es reconducida y, además, se está expulsando bastante más que en años anteriores”, aseguró Arrau.