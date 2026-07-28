¿Tienes un restaurante o cafetería? El estándar sustentable al que ya se suman casi 50 locales en Chile / Reza Estakhrian

El Estándar de Gastronomía Sustentable continúa creciendo en Chile y ya reúne a cerca de 50 adherentes de distintas regiones del país.

La iniciativa corresponde al primer Acuerdo de Producción Limpia del sector gastronómico nacional y busca que restaurantes, cafeterías, bares, salones de té y empresas de catering avancen hacia prácticas más responsables y sostenibles.

Cómo funciona el Estándar de Gastronomía Sustentable

El programa es impulsado por la Subsecretaría de Turismo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO y la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA).

Su implementación considera distintas etapas, entre ellas autodiagnóstico, plan de mejoras, auditoría, validación y certificación. La idea es que empresas de distintos tamaños puedan avanzar según su propia realidad.

Hasta ahora, durante el primer semestre, se han completado 25 autodiagnósticos y 21 planes de acción, mientras otros 17 establecimientos se encuentran en proceso de adhesión.

El acuerdo contempla 43 acciones y capacitaciones gratuitas en áreas como gestión hídrica, eficiencia energética, compras sostenibles, cambio climático, economía circular y operación en cocina.

Entre los adherentes figuran San Camilo, Tommy Beans, Equilibrio de Viña Matetic, Hostería Millahue, Tres Peces, 99 Restaurante, Ocean Pacific’s, Castillo Forestal, La Cocina de Javier, Siam Thai, Bar La Providencia y Aliservice, entre otros.

“Cuando una herramienta funciona, deja de ser piloto y empieza a transformarse en camino”, señaló Eduardo Regonesi, gerente general de ACHIGA.

Quiénes pueden postular

La nueva convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto y está dirigida a restaurantes, cafeterías, bares, servicios de alimentación y empresas de catering de todo el territorio nacional.

Desde la organización explicaron que no se requiere experiencia previa en sostenibilidad. Los interesados deben completar el formulario de adhesión disponible en el perfil de Instagram de @achigachile (o pinchando aquí) y comprometerse a avanzar en el proceso.

Quienes se sumen podrán acceder a capacitaciones gratuitas, acompañamiento técnico, visibilidad y un camino hacia la certificación nacional del sector.

El avance del estándar ocurre en una industria relevante para la economía local. Según los datos entregados por la iniciativa, el sector gastronómico chileno reúne a más de 56 mil empresas, de las cuales el 98% corresponde a micro y pequeñas, y genera cerca de 548 mil empleos formales.