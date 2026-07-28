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Cinco grandes beneficios de estar solo, según la psicología

Aunque muchas personas le huyen a la soledad, diversos especialistas advierten que pasar tiempo con uno mismo fortalece el bienestar emocional y mejora las relaciones interpersonales.

Javier Méndez

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Imagen referencial. / kieferpix

Aunque muchas personas evitan la soledad, especialistas advierten que pasar tiempo a solas puede fortalecer el bienestar emocional y las relaciones con el resto de personas.

Así lo plantea Alli Spotts-De Lazzer, terapeuta familiar y especialista en salud mental, en un artículo reciente publicado en Psychology Today.

Según la especialista, la capacidad de estar solo puede entenderse como una habilidad relacional y no necesariamente como una señal de aislamiento.

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Cinco beneficios de estar solo, según la psicología

  • Ayuda a conectar con lo que realmente importa: al estar lejos de la presión de otros, una persona puede identificar mejor sus intereses, prioridades y decisiones.
  • Permite pensar con mayor claridad: la soledad crea espacio para reflexionar sin interrupciones, ordenar ideas y abrir nuevas posibilidades.
  • Fortalece el autoconocimiento: pasar tiempo a solas permite reconocer distintas partes de uno mismo, incluso aquellas que suelen evitarse en la vida diaria.
  • Mejora los límites personales: al tener más claridad sobre los propios valores, también puede ser más fácil definir qué se acepta y qué no en las relaciones.
  • Puede favorecer vínculos más sanos: estar bien a solas ayuda a relacionarse desde la elección y no desde el miedo a quedarse sin compañía.
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La autora también recuerda una idea del psicoanalista Donald Winnicott, quien planteaba que la capacidad de estar solo refleja madurez emocional.

En ese sentido, la soledad no sería lo opuesto a tener relaciones, sino una forma de fortalecer la relación con uno mismo y, desde ahí, vincularse mejor con los demás.

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