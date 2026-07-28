Cinco grandes beneficios de estar solo, según la psicología

Aunque muchas personas evitan la soledad, especialistas advierten que pasar tiempo a solas puede fortalecer el bienestar emocional y las relaciones con el resto de personas.

Así lo plantea Alli Spotts-De Lazzer, terapeuta familiar y especialista en salud mental, en un artículo reciente publicado en Psychology Today.

Según la especialista, la capacidad de estar solo puede entenderse como una habilidad relacional y no necesariamente como una señal de aislamiento.

Cinco beneficios de estar solo, según la psicología

Ayuda a conectar con lo que realmente importa : al estar lejos de la presión de otros, una persona puede identificar mejor sus intereses, prioridades y decisiones.

: al estar lejos de la presión de otros, una persona puede identificar mejor sus intereses, prioridades y decisiones. Permite pensar con mayor claridad : la soledad crea espacio para reflexionar sin interrupciones, ordenar ideas y abrir nuevas posibilidades.

: la soledad crea espacio para reflexionar sin interrupciones, ordenar ideas y abrir nuevas posibilidades. Fortalece el autoconocimiento : pasar tiempo a solas permite reconocer distintas partes de uno mismo, incluso aquellas que suelen evitarse en la vida diaria.

: pasar tiempo a solas permite reconocer distintas partes de uno mismo, incluso aquellas que suelen evitarse en la vida diaria. Mejora los límites personales : al tener más claridad sobre los propios valores, también puede ser más fácil definir qué se acepta y qué no en las relaciones.

: al tener más claridad sobre los propios valores, también puede ser más fácil definir qué se acepta y qué no en las relaciones. Puede favorecer vínculos más sanos: estar bien a solas ayuda a relacionarse desde la elección y no desde el miedo a quedarse sin compañía.

Imagen referencial. / menuha Ampliar

La autora también recuerda una idea del psicoanalista Donald Winnicott, quien planteaba que la capacidad de estar solo refleja madurez emocional .

En ese sentido, la soledad no sería lo opuesto a tener relaciones, sino una forma de fortalecer la relación con uno mismo y, desde ahí, vincularse mejor con los demás.