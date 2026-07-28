Cinco grandes beneficios de estar solo, según la psicología
Aunque muchas personas le huyen a la soledad, diversos especialistas advierten que pasar tiempo con uno mismo fortalece el bienestar emocional y mejora las relaciones interpersonales.
Aunque muchas personas evitan la soledad, especialistas advierten que pasar tiempo a solas puede fortalecer el bienestar emocional y las relaciones con el resto de personas.
Así lo plantea Alli Spotts-De Lazzer, terapeuta familiar y especialista en salud mental, en un artículo reciente publicado en Psychology Today.
Según la especialista, la capacidad de estar solo puede entenderse como una habilidad relacional y no necesariamente como una señal de aislamiento.
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Cinco beneficios de estar solo, según la psicología
- Ayuda a conectar con lo que realmente importa: al estar lejos de la presión de otros, una persona puede identificar mejor sus intereses, prioridades y decisiones.
- Permite pensar con mayor claridad: la soledad crea espacio para reflexionar sin interrupciones, ordenar ideas y abrir nuevas posibilidades.
- Fortalece el autoconocimiento: pasar tiempo a solas permite reconocer distintas partes de uno mismo, incluso aquellas que suelen evitarse en la vida diaria.
- Mejora los límites personales: al tener más claridad sobre los propios valores, también puede ser más fácil definir qué se acepta y qué no en las relaciones.
- Puede favorecer vínculos más sanos: estar bien a solas ayuda a relacionarse desde la elección y no desde el miedo a quedarse sin compañía.
La autora también recuerda una idea del psicoanalista Donald Winnicott, quien planteaba que la capacidad de estar solo refleja madurez emocional.
En ese sentido, la soledad no sería lo opuesto a tener relaciones, sino una forma de fortalecer la relación con uno mismo y, desde ahí, vincularse mejor con los demás.
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