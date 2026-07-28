Republicanos vuelve a correr el cerco a la derecha de La Moneda: ahora proponen privatizar Codelco

Una nueva y compleja batalla política y cultural busca instalar el Partido Republicano en la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast. En medio de la delicada situación financiera que atraviesa la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la colectividad liderada por el senador Arturo Squella presiona para iniciar un debate sobre la privatización, al menos parcial, de la compañía.

El escenario financiero de la cuprífera es crítico. Según sinceró recientemente el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, la deuda de Codelco se calcula en torno a los US$ 25.000 millones, cifra que cuadruplica el pasivo de cualquier otra gran empresa minera. A esto se suma un incremento del 43% en costos y gastos durante los últimos cuatro años, lo que obligó a pausar el plan de inversiones de la firma.

En este contexto, y con la megarreforma económica ad portas de su promulgación, el timonel republicano delineó su propuesta. “Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, afirmó Squella, argumentando que cada día bajo el actual esquema, la empresa pierde valor, publica La Tercera.

Esto, pese a que no es parte de la agenda del gobierno. El propio biministro de Economía y Mineria, Daniel Más dijo a fines de abril que “No,no lo hemos conversado. No es un tema de este ministro”.

La fórmula republicana y la cautela de La Moneda

El diseño apunta a vender un porcentaje que permita el ingreso de directores independientes del ciclo político, enfocados estrictamente en la eficiencia y rentabilidad. Incluso, sugirió abrir la propiedad a los propios trabajadores y utilizar parte de los recursos obtenidos para financiar incentivos al retiro de funcionarios públicos, aliviando las arcas fiscales a largo plazo.

“Se debe contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no afecte la implementación del programa de gobierno (...) En el mediano plazo se puede estar recibiendo las mismas utilidades o incluso más, aunque tu participación en la propiedad haya disminuido”, argumentó el senador.

Sin embargo, en el Palacio de La Moneda la idea se observa con extrema cautela. Con un desempleo situado en el 9,4%, las prioridades del Ejecutivo están puestas en la seguridad pública y en iniciativas pro empleo.

El propio Presidente Kast ya había marcado un límite a fines de mayo: “Hagamos que a la empresa le vaya bien y después abrir el debate”. Una postura refrendada tanto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como por el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, quien garantizó que la minera “seguirá siendo 100% estatal”.

Con esto, los republicanos vuelven a “correr” el cerco a La Moneda. Cabe recordar que hace un par de semanas republicanos y libertarios presentaron el polémico proyeco llamado Escucha su Corazón, siendo que tampoco es parte de “la agenda del gobierno”, pero impulsan el debate a “la derecha” del propio gobierno de uno de sus filas.