IFAB reconoce error arbitral en el duelo entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026 / Icon Sportswire

Una de las polémicas que marcó el desarrollo del Mundial 2026 estuvo en el choque de cuartos de final entre Argentina y Suiza.

El elenco trasandino se vio beneficiado luego que, tras la intervención del VAR, el delantero helvético Breel Embolo fuera expulsado por segunda tarjeta amarilla tras simular una infracción de Leandro Paredes, que por ello se ganó la amonestación en un comienzo.

Sin embargo, en una circulación a todas las asociaciones por parte de la International Football Association Board (IFAB) respecto a las nuevas reglas del juego, se reconoció que hubo un error de aplicación en dicha jugada.

En cuanto al protocolo de identidad que llevó a la anulación de la amonestación a Paredes, la orgánica aclaró que dicha situación no debió derivar en la roja a Embolo.

“Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta. La falta en sí no puede ser revisada/modificada”, recalcaron en la IFAB.

Producto de lo anterior, se apunta al árbitro portugués Joao Pinheiro como el responsable de haberle mostrado erróneamente la roja a Breel Embolo.